На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)



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Рятувальники за 40 хвилин ліквідували пожежу Фото: ДСНС

Пожежа виникла внаслідок загоряння сміття в окремо розташованій

Сьогодні, 2 жовтня, виникла пожежа на території недіючого заводу на вул. Здолбунівській, 2 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:40.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла внаслідок загоряння сміття в окремо розташованій 2-поверховій цегляній будівлі розміром 10х4, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 10:18 пожежу на площі 60 кв. м було локалізовано, а о 10:22 - ліквідовано.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.