  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники за 40 хвилин ліквідували пожежу - На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)
    Рятувальники за 40 хвилин ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла внаслідок загоряння сміття в окремо розташованій

    Сьогодні, 2 жовтня, виникла пожежа на території недіючого заводу на вул. Здолбунівській, 2 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:40.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла внаслідок загоряння сміття в окремо розташованій 2-поверховій цегляній будівлі розміром 10х4, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 10:18 пожежу на площі 60 кв. м було локалізовано, а о 10:22 - ліквідовано.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)
    На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)
    На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)
    На території недіючого заводу в Києві сталася пожежа (фото)

    На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС сміття завод рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies