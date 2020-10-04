У Кривому Розі горів цех з переробки деревини



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Фото пресслужби ДСНС України у Дніпропетровській області

Займання виникло в одноповерховій цегляній будівлі

У Кривому Розі горів цех з переробки деревини, загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.

«4 жовтня о 00:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території виробничого підприємства, розташованого на вулиці Ковальській Саксаганського району міста Кривий Ріг», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що займання виникло в одноповерховій цегляній будівлі, в якій облаштовано цех з переробки деревини.

«Пожежу локалізовано о 01:21 та ліквідовано о 02:30. Вогнем знищено дах та перекриття будівлі, а також лісоматеріали об’ємом 4 куб. метри. Загальна площа пожежі склала 700 кв. м», – повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині виявлено тіла 11 осіб, причина загибелі чотирьох із них встановлюється.

До слова, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Як повідомлялося, на Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев’яна церква.