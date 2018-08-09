Депутат міської ради Гааги наклала на себе руки через зґвалтування і залякування



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Віллі Ділле була одружена і мала чотирьох дітей

Жінку викрали і зґвалтували мусульмани

Член міської ради Гааги від ультраправої «Партії Свободи», 53-річна Віллі Ділле наклала на себе руки. Про це пише AD з посиланням на її оточення.

Жінка опублікувала у Facebook відео, на якому вона сказала, що була зґвалтована мусульманами в березні минулого року. «Я просто хочу, щоб світ дізнався правду. 15 березня 2017 року мене викрали, зґвалтували і погрожували мені мусульмани, тому що вони хотіли, щоб я мовчала в Гаазькій міській раді», - сказала вона на відео.

У відеоролику Ділле оголосила, що йде з політики. Вона сказала, що недавно їй погрожували смертю, заявивши, що «ми скоро переріжемо вам горло і дамо стекти кров'ю». «Я просто боюся, що вони завдадуть шкоди моїм дітям, моїм близьким. Я не можу з цим змиритися. Вони не люблять жінок. Я їм зовсім не подобаюся», - сказала вона.

Ділле звинуватила іншого депутата, Арнуда Ван Доорна, в організації зґвалтування. «Він сильно мене ненавидить, жахливо зла людина», - сказала вона.

Натомість Ван Доорн, який перебуває у відпустці, заявив в Twitter, що він розглядає можливість подачі позову за наклеп.

Ділле 25 років працювала з людьми з інвалідністю. Вона була одружена і мала чотирьох дітей. 2,5 роки тому вона потрапила під обстріл після того, як у Facebook показала відео, в якому висловлено думку про те, що мусульмани з атомною бомбою повинні бути знищені.