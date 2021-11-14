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    У Києві сталася пожежа на даху ресторану

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    Пожежники ліквідували пожежу у столичному ресторані - У Києві сталася пожежа на даху ресторану
    Пожежники ліквідували пожежу у столичному ресторані
    фото: пресслужба дснс

    На місце події виїхали рятувальники із пожежно-рятувального підрозділу, площа займання становила близько 15 кв.м

    У Києві на Андріївському узвозі сталася пожежа у будівлі ресторану «Гніздо», спалах стався на даху двоповерхової будівлі, повідомляє пресцентр ДСНС.

    «14 листопада до служби порятунку о 17:28 надійшла інформація про те, що у Подільському районі на вул. Андріївський узвіз, 21 на даху двоповерхової будівлі ресторану «Гніздо» виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

    На місце події виїхали рятувальники із пожежно-рятувального підрозділу.

    Площа загоряння становила близько 15 кв.м.

    О 18:14 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

    До гасіння пожежі залучали 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, ввечері сталася пожежа в ресторані на воді поблизу Венеціанського мосту (Гідропарк) у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:26.

    На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що пожежа виникла в ресторані на воді з загрозою розповсюдження вогню на дах.

    Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, сталася пожежа на вул. Пухівській у Деснянському районі столиці. На місці рятувальники встановили, що на відкритій території сталося загоряння торфу на загальній площі 200 кв. м та глибиною залягання до 30 см.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня в селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працювали над ліквідацією пожежі на торфовищі.

    Як повідомлялося, 10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники Андріївський узвіз
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    У Києві сталася пожежа на даху ресторану