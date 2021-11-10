Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)

Автомобіль горів на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку

Вогнеборці ліквідували пожежу за пів години, але врятувати авто не змогли

У ніч на середу, 10 листопада, сталася пожежа в автомобілі на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку сталося загоряння в автомобілі Mercedes Benz.

Пожежу було ліквідовано о 01:54.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

На місці пожежі працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять рятувальників ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 9 листопада на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва під час руху загорівся автомобіль ВАЗ.