Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)
Вогнеборці ліквідували пожежу за пів години, але врятувати авто не змогли
У ніч на середу, 10 листопада, сталася пожежа в автомобілі на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку сталося загоряння в автомобілі Mercedes Benz.
Пожежу було ліквідовано о 01:54.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
На місці пожежі працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять рятувальників ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 9 листопада на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва під час руху загорівся автомобіль ВАЗ.