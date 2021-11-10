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    Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)

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    Автомобіль горів&nbsp;на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку - Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Автомобіль горів на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку
    фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу за пів години, але врятувати авто не змогли

    У ніч на середу, 10 листопада, сталася пожежа в автомобілі на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на стоянці у дворі 23-поверхового житлового будинку сталося загоряння в автомобілі Mercedes Benz.

    Пожежу було ліквідовано о 01:54.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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    Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)

    На місці пожежі працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять рятувальників ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 9 листопада на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва під час руху загорівся автомобіль ВАЗ.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Вночі в Києві вщент згорів автомобіль (фото, відео)