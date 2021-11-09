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    У центрі Києва під час руху загорівся автомобіль (відео)

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    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля - У центрі Києва під час руху загорівся автомобіль (відео)

    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля

    фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

    У ніч на вівторок, 9 листопада, на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.

    Під час ліквідації займання рятувальники перекрили газовий балон та захистили його від вибуху.

    Пожежу було локалізовано о 03:11.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, 7 листопада на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці під час руху загорівся автомобіль Kia Sorento.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У центрі Києва під час руху загорівся автомобіль (відео)