У центрі Києва під час руху загорівся автомобіль (відео)
Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля
Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі
У ніч на вівторок, 9 листопада, на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.
Під час ліквідації займання рятувальники перекрили газовий балон та захистили його від вибуху.
Пожежу було локалізовано о 03:11.
Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля.
На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюватиме слідство.
Як повідомлялося, 7 листопада на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці під час руху загорівся автомобіль Kia Sorento.