У центрі Києва під час руху загорівся автомобіль (відео)

Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

У ніч на вівторок, 9 листопада, на бульварі Дружби народів, 42 у Печерському районі Києва сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.

Під час ліквідації займання рятувальники перекрили газовий балон та захистили його від вибуху.

Пожежу було локалізовано о 03:11.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 7 листопада на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці під час руху загорівся автомобіль Kia Sorento.