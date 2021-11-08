  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загорання виникло під панеллю приладів авто - На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    Загорання виникло під панеллю приладів авто
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

    У неділю, 7 листопада, на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці сталося загорання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Kia Sorento виникла пожежа. Водій, рухаючись дорогою, побачив дим, що йде з-під панелі приладів, зупинився на узбіччі та відразу викликав на допомогу рятувальників.

    Вогнеборці ліквідували пожежу.

    Внаслідок загорання пошкоджено панель приладів, лобове скло та салон автомобіля.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)
    Фото: ДСНС

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНСє

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у вихідні в Києві на вулиці Васильківській горів торговельний центр «Інтервал-Плаза».

    Теги: пожежа Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)