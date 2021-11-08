На столичній Оболоні на ходу загорілась автівка (фото)

Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

У неділю, 7 листопада, на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці сталося загорання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Kia Sorento виникла пожежа. Водій, рухаючись дорогою, побачив дим, що йде з-під панелі приладів, зупинився на узбіччі та відразу викликав на допомогу рятувальників.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок загорання пошкоджено панель приладів, лобове скло та салон автомобіля.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНСє

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у вихідні в Києві на вулиці Васильківській горів торговельний центр «Інтервал-Плаза».