Киянин підпалив квартиру знайомого, щоб забрати свій телефон (фото)

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Невідомий чоловік підпалив квартиру на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Бойченка у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про це надійшло до поліції від сусідів. На місце виїхали співробітники ДСНС, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що до пожежі причетний 47-річний місцевий мешканець.

«Ми встановили, що порушник надав у користування мобільний телефон потерпілому, але згодом прийшов його забрати. Двері до помешкання ніхто не відчинив, тож, щоб повернути свій ґаджет, зловмисник спочатку розбив вікна квартири, а потім підпалив пляшку з невідомою речовиною і кинув в середину оселі, внаслідок чого виникло загорання. Ми затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко.

Слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту оголошено про підозру та судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду Верховного Суду.