Вночі з переходу на Троєщині валив густий дим: горіли МАФи (фото, відео)
Вогонь знищив декілька торгових кіосків
У ніч на вівторок, 2 липня, на Троєщині в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15, патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. На місце викликали рятувальників.
Загорання виникло близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.
Вогнище знаходилося в переході під проспектом. Внизу було практично неможливо дихати і бачити далі відстані витягнутої руки. Для боротьби з вогнем прибули рятувальники 13-ї пожежної частини.
Виявилося, що в переході загорілася одна з торгових точок. Вогонь також знищив сусідній кіоск і залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих.
Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. Детальніше в події буде розбиратися слідча група.
Для ліквідації пожежі задіяли 2 одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу.