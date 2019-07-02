Вночі з переходу на Троєщині валив густий дим: горіли МАФи (фото, відео)



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В переході загорілася одна з торгових точок Фото: Інформатор

Вогонь знищив декілька торгових кіосків

У ніч на вівторок, 2 липня, на Троєщині в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15, патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. На місце викликали рятувальників.

Загорання виникло близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

Вогнище знаходилося в переході під проспектом. Внизу було практично неможливо дихати і бачити далі відстані витягнутої руки. Для боротьби з вогнем прибули рятувальники 13-ї пожежної частини.

Виявилося, що в переході загорілася одна з торгових точок. Вогонь також знищив сусідній кіоск і залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих.

Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. Детальніше в події буде розбиратися слідча група.

Для ліквідації пожежі задіяли 2 одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу.