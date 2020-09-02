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    Вода у Дніпрі різко погіршилась: не можна купатися на усіх столичних пляжах

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    Вода у Дніпрі різко погіршилась: не можна купатися на усіх столичних пляжах

    На пляжах Києві вивішені жовті та червоні прапори

    Через аномальну спеку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

    У зв’язку з цим на чотирьох столичних пляжах піднято не рекомендується купатися (піднято жовтий прапор), а на восьми – заборонено (червоний прапор).

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

    Жовті прапори (купатися не рекомендовано) на пляжах:

    • «Райдуга»,
    • «Троєщина»,
    • «Пуща-Водиця»,
    • «Вербний».

    Червоні прапори (не купатися) на пляжах:

    • «Венеція»,
    • «Веселка»,
    • «Дитячий»,
    • «Золотий»,
    • «Молодіжний»,
    • «Передмістна Слобідка»,
    • «Тельбін»,
    • «Центральний»,
    • «Чорторий»,
    • «Галерний».

    Як повідомлялося, для запобігання поширенню коронавірусу працівники комунального підприємства «Плесо» здійснюють дезінфекцію пляжів Києва. Щодня працівники обробляють 13 тис. кв. м.

    Київ вода пляжі спека річка Дніпро
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