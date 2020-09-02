Вода у Дніпрі різко погіршилась: не можна купатися на усіх столичних пляжах
На пляжах Києві вивішені жовті та червоні прапори
Через аномальну спеку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.
У зв’язку з цим на чотирьох столичних пляжах піднято не рекомендується купатися (піднято жовтий прапор), а на восьми – заборонено (червоний прапор).
Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».
Жовті прапори (купатися не рекомендовано) на пляжах:
- «Райдуга»,
- «Троєщина»,
- «Пуща-Водиця»,
- «Вербний».
Червоні прапори (не купатися) на пляжах:
- «Венеція»,
- «Веселка»,
- «Дитячий»,
- «Золотий»,
- «Молодіжний»,
- «Передмістна Слобідка»,
- «Тельбін»,
- «Центральний»,
- «Чорторий»,
- «Галерний».
Як повідомлялося, для запобігання поширенню коронавірусу працівники комунального підприємства «Плесо» здійснюють дезінфекцію пляжів Києва. Щодня працівники обробляють 13 тис. кв. м.