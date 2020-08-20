Показники води різко погіршились: на яких пляжах Києва заборонили купатися (список)
Заборонено купатися на десятьох пляжах
Сьогодні, 20 серпня, за результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва.
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Плесо».
Зокрема, зелені прапори вивішено (купатися дозволено) на трьох столичних пляжах:
- «Троєщина»,
- «Галерний»,
- «Вербний».
Жовтий прапор (купатися не рекомендовано) на пляжі:
- «Пуща-Водиця».
Червоні прапори (купатися заборонено) на пляжах:
- «Венеція»;
- «Веселка»;
- «Дитячий»;
- «Золотий»;
- «Молодіжний»;
- «Передмістна Слобідка»;
- «Райдуга»;
- «Тельбін»;
- «Центральний»;
- «Чорторий».
Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.
Як повідомлялося, останніми днями в атмосферному повітрі Києва підвищився вміст продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки