Із водойм біля столичних пляжів прибрали 270 тонн водоростей (відео)



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Канадський комбайн Aquamarine розчищає водойми в Києві Фото: Олександр Груздєв

Комунальники очищують водойми за допомогою спеціальної техніки

Із початку пляжного сезону спеціалісти столичного комунального підприємства «Плесо» очистили від рослинності (зокрема, водоростей, очерету, рогози) водоймища біля пляжів. Загалом за допомогою спеціальної техніки - машин-амфібій Truxor і Mobitrak, а також комбайна Aquamarine - прибрали 270 тонн рослин. Про це повідомили у КП «Плесо».

Фахівці зазначають, що вся зазначена техніка не пошкоджує кореневу систему водоростей, але дуже ефективно очищує від них воду. Також машини не загрожують ані тваринам, ані птицям, ані рибам, адже роботи не проводять у період гніздування птахів і нересту риби.

Багатофункціональні машини класу амфібія Mobitrac і Truxor здатні пересуватися землею та водою. Завдяки унікальній конструкції гусеничної стрічки і низького тиску на ґрунт, машини можуть виконувати роботи на ділянках у природоохоронній зоні, не завдаючи шкоди поверхні.

Канадський комбайн Aquamarine - єдиний в Україні. Ним розчищають водойма тільки фахівці підприємства «Плесо». Довжина Aquamarine - 10 метрів, вага 3 тонни. Може використовуватися як у прісній, так і у морській воді. За добу Aquamarine збирає мінімум 1 тонну водяної рослинності.

Очищення водних об’єктів від водоростей є необхідністю, адже якщо в акваторії муніципального пляжу буде багато водних рослин, то це може спричинити нещасні випадки: людина може заплутатися в них. Також водорості під час вегетативного періоду значно погіршують якість води (змінюється колір, виникає неприємний запах).

Раніше повідомлялося, що працівники комунального підприємства «Плесо» проводять розчистку Русанівського каналу від водоростей.