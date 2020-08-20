Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)



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Дезінфікуються всі об'єкти пляжів Фото: Плесо

Щодня комунальники «Плесо» обробляють близько 13 тис. кв. м пляжів

Для запобігання поширенню коронавірусу працівники комунального підприємства «Плесо» здійснюють дезінфекцію пляжів Києва. Щодня працівники обробляють 13 тис. кв. м.

Обробляють усі муніципальні пляжі Києва та приміщення, розташовані на них:

рятувальні пости,

медпункти,

роздягальні,

вбиральні,

душові помости,

лавки,

дитячі майданчики,

сміттєві урни,

рятувальне устаткування.

Для обробки використовують дезінфікуючий засіб CD-256, біопагдез (дезінфікуючий концентрат, який використовується в приміщеннях та медпунктах), санідез (дезінфікуючий засіб, який використовується для будь-яких поверхонь).

Також на офіційних пляжах Києва лайфгарди за допомогою мегафона нагадують про дотримання соціальної дистанції і дають необхідні рекомендації, щоб запобігти поширенню Covid -19.