  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)

    • Розсилка
    Дезінфікуються всі об'єкти пляжів - Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Дезінфікуються всі об'єкти пляжів
    Фото: Плесо

    Щодня комунальники «Плесо» обробляють близько 13 тис. кв. м пляжів

    Для запобігання поширенню коронавірусу працівники комунального підприємства «Плесо» здійснюють дезінфекцію пляжів Києва. Щодня працівники обробляють 13 тис. кв. м.

    Обробляють усі муніципальні пляжі Києва та приміщення, розташовані на них:

    • рятувальні пости,
    • медпункти,
    • роздягальні,
    • вбиральні,
    • душові помости,
    • лавки,
    • дитячі майданчики,
    • сміттєві урни,
    • рятувальне устаткування.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
    Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)

    Для обробки використовують дезінфікуючий засіб CD-256, біопагдез (дезінфікуючий концентрат, який використовується в приміщеннях та медпунктах), санідез (дезінфікуючий засіб, який використовується для будь-яких поверхонь).

    Також на офіційних пляжах Києва лайфгарди за допомогою мегафона нагадують про дотримання соціальної дистанції і дають необхідні рекомендації, щоб запобігти поширенню Covid -19.

    Київ пляжі коронавірус дезінфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ