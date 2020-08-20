Комунальники проводять посилену дезінфекцію столичних пляжів (фото)
Дезінфікуються всі об'єкти пляжів
Фото: Плесо
Щодня комунальники «Плесо» обробляють близько 13 тис. кв. м пляжів
Для запобігання поширенню коронавірусу працівники комунального підприємства «Плесо» здійснюють дезінфекцію пляжів Києва. Щодня працівники обробляють 13 тис. кв. м.
Обробляють усі муніципальні пляжі Києва та приміщення, розташовані на них:
- рятувальні пости,
- медпункти,
- роздягальні,
- вбиральні,
- душові помости,
- лавки,
- дитячі майданчики,
- сміттєві урни,
- рятувальне устаткування.
Для обробки використовують дезінфікуючий засіб CD-256, біопагдез (дезінфікуючий концентрат, який використовується в приміщеннях та медпунктах), санідез (дезінфікуючий засіб, який використовується для будь-яких поверхонь).
Також на офіційних пляжах Києва лайфгарди за допомогою мегафона нагадують про дотримання соціальної дистанції і дають необхідні рекомендації, щоб запобігти поширенню Covid -19.