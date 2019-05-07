  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вода зникла на шести вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Вода зникла на шести вулицях Києва (адреси)

    На мережі водопостачання сталися аварії

    Сьогодні, 7 травня, станом на 16:00 через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у будівлях на шести вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Зазначається, що ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тростянецька, 6Ж;
    • вул. Рогозівська, 6;
    • вул. Межова, 7А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
    • вул. Івана Їжакевича, 77, 79;
    • вул. Академіка Корольова, 2/1, 9, 11/1;
    • вул. Сім'ї Сосніних, 1/2.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося про відсутність холодного водопостачання через аварії на двох вулицях.

    Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ