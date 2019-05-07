Вода зникла на шести вулицях Києва (адреси)



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На мережі водопостачання сталися аварії

Сьогодні, 7 травня, станом на 16:00 через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у будівлях на шести вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Зазначається, що ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тростянецька, 6Ж;

вул. Рогозівська, 6;

вул. Межова, 7А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

вул. Івана Їжакевича, 77, 79;

вул. Академіка Корольова, 2/1, 9, 11/1;

вул. Сім'ї Сосніних, 1/2.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося про відсутність холодного водопостачання через аварії на двох вулицях.

Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.