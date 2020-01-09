Водій Audi, що врізався у будівлю філармонії, був п’яний, як чіп (фото)



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Водій здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Фото: Патрульна поліція Києва

Стан сп'яніння водя перевищував дозволений рівень у сім разів

Керманич Audi, що сьогодні, 9 січня, вранці у центрі Києва скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу та пошкодив фасад будівлі Національної філармонії України, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

ДТП на Володимирському узвозі сталася близько 6-ї години ранку.

«На місці події інспектори виявили кермувальника транспортного засобу, останній перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонувати чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, громадянин погодився. Результат - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів», - повідомили патрульні.

За попередньою інформацією, 28-річний водій «не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, як наслідок, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України».

В автопригоді обійшлося без травмованих, окрім автомобіля, що зазнав серйозних механічних пошкоджень.

Окрім того, поліцейські з'ясували, що керманич не мав водійського посвідчення.

На винуватця аварії патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) й ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії.