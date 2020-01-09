Моторошна ДТП на Львівщині: автобус врізався у фуру, троє загиблих



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Полісмени взяли під варту водія, причетного до смертельної ДТП в селі Бартатів

Водій автобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у фуру. У ДТП загинуло троє людей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Так, ДТП сталася сьогодні, 9 січня, близько 02:30, у селі Бартатів Городоцького району на Львівщині.

«Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний житель Івано-Франківщини, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Volkswagen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення із сідловим тягачем Mercedes під керуванням 30-річного іноземця. Внаслідок зіткнення, на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів мікроавтобуса – 38-річний житель Івано-Франківської області та чоловік, особа якого встановлюються», - сказано у повідомленні.

Також за даними поліції, ще один пасажир мікроавтобуса, 46-річний житель Івано-Франківщини, з місця події був доставлений в лікарню, де від отриманих травм помер.

Водій транспортного засобу Volkswagen отримав травми і госпіталізований в лікарню. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Всі обставини події встановлюються. Проводиться досудове розслідування.

Зазначається, що правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України 46-річного мешканця Івано-Франківської області, який керував мікроавтобусом Volkswagen.