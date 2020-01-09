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    ДТП в центрі Києва: Audi «атакував» будівлю Національної філармонії (фото)

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    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - ДТП в центрі Києва: Audi «атакував» будівлю Національної філармонії (фото)
    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    Audi вилетів з дороги на Європейській площі

    Сьогодні, 9 січня, вранці сталася ДТП на Європейській площі у центрі Києва.

    Автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В результаті удару в автомобіля відвалилися передні колеса, бампер, пошкоджено капот.

    За непідтвердженою інформацією, у водія автомобіля присутні ознаки алкогольного сп’яніння.

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    Як повідомляв «Главком», 9 січня о 6:45.на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая. В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі. 

    Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.

    Нагадаємо, що вночі у Києві випав сніг. У зв’язку з чим водіям слід бути обережними на дорогах.

    ДТП Київ дороги автомобіль снігопад
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