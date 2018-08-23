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    Водія фури судитимуть за підкуп поліцейського

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    Патрульні зупинили водія фури вночі на трасі Київ - Одеса - Водія фури судитимуть за підкуп поліцейського
    Фото: Нацполіція
    Патрульні зупинили водія фури вночі на трасі Київ - Одеса

    Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі

    Вночі на автомагістралі Київ-Одеса працівники патрульної поліції зупинили фуру, яка здійснювала перевезення трактора. Під час перевірки документів, які надав водій-одесит, з’ясувалося, що дозвіл на перевезення такого вантажу прострочений. Щоб вирішити це питання, чоловік запропонував правоохоронцю гроші. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та задокументували злочин.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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