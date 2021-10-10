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    Авто поліції збило жінку та дитину на пішохідному переході у Краматорську (відео)

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    Аварія трапилася просто на пішохідному переході - Авто поліції збило жінку та дитину на пішохідному переході у Краматорську (відео)
    Аварія трапилася просто на пішохідному переході
    Фото: скріншот із відео «Краматорськ 24»

    Жінка отримала травму ноги, дитина відбулася переляком

    Співробітники Національної поліції потрапили в ДТП, збивши жінку з дитиною, що переходили дорогу. Аварія сталася біля супермаркету «БУМ» 9 жовтня на Краматорському бульварі в Краматорську. Про це повідомляє «Краматорськ 24». Очевидці зняли ДТП на відео і опублікували в соцмережах:

    У результаті того, що сталося, дитина не постраждала, але сильно злякалася. А ось жінка після аварії не могла встати навіть за допомогою сторонніх – її доставили в міську лікарню з травмою ноги.

    Раніше 44-річна українська співачка Камалія шокувала жахливою новиною. Мама артистки – Інна Шмаренкова потрапила в ДТП, аварія сталася на трасі Київ-Чернігів.

    Також голова міста Яремче, що на Прикарпатті, потрапив у ДТП. Аварія, у яку потрапив Андрій Мироняк сталась у четвер.

    «Міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні», – зазначили у міській раді.

    Зазначається, що усі учасники ДТП живі.

    Теги: ДТП аварія жінка Камалія співачка
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    Авто поліції збило жінку та дитину на пішохідному переході у Краматорську (відео)