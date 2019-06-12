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    Вранці невідомі «замінували» Шевченківський райсуд Києва

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    Вранці невідомі «замінували» Шевченківський райсуд Києва

    Вибухонебезпечних предметів виявлено не було

    Сьогодні, 12 червня, вранці надійшло повідомлення про замінування приміщення Шевченківського районного суду в Києві. Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

    У суді була проведена евакуація працівників та відвідувачів суду.

    На місце прибули правоохоронці для перевірки будівлі суду на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Станом на 10:30 Шевченківський райсуд відновив свою роботу після перевірки приміщення.

    «За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було», - повідомили у суді.

    Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, невідомі повідомили про замінування Конституційного суду, де розглядалася законність розпуску Верховної Ради. 

    Як повідомлялося, за добу правоохоронці отримали 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в різних містах України.

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