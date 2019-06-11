За добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів



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Більшість повідомлень про замінування надходять з Росії

За минулу добу правоохоронці отримали 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в різних містах України. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 червня.

«За минулу добу в підрозділи поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську», - написав він.

За словами Аброськіна, правоохоронці евакуювали понад 32 тисячі людей з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, шести гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, п'яти станцій Київського метрополітену.

«Уже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій і підприємств з поштового сервісу з присвоєною IP-адресою, що належить ТОВ, зареєстрованим в РФ», - зазначив заступник голови Нацполіції.

Напередодні повідомлялося, що на Рівненщині «замінували» АЕС та університет.

Нагадаємо, за мінування Запорізької АЕС «мінувальнику» загрожує до шести років ув’язнення.

До слова, 10 червня у Львові замінували більше десяти об'єктів.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Також нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.