Засідання Конституційного суду перерване через «замінування»



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Суддя оголосила перерву в засіданні Конституційного суду до 11:45

Невідомі у вівторок, 11 червня, повідомили про замінування Конституційного суду, де розглядають законність розпуску Ради. Поліція виїхала перевіряти приміщення.

Про це виданню theБабель розповіла прессекретарка поліції Києва Яна Неруш.

За її словами, повідомлення надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поліція отримала його о 10:30.

Засідання Конституційного суду почалося о 10:00. Зараз суддя оголосила перерву до 11:45, але про мінування нічого не сказала.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.