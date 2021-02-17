Всі дороги проїзні. Влада Київщини звітує про боротьбу з наслідками снігопаду

Вночі дорожники задіяли 32 спецмашини для очищення доріг Київщини від снігу

У Київській області всі дороги місцевого та державного значень відкриті для проїзду. На деяких відрізках автошляхів профільні служби ще фіксують засніжене покриття, тож їх розчищення продовжується.

Про це повідомляє Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

Згідно з офіційною інформацією вночі дорожники задіяли 32 спецмашини. Ще понад 200 одиниць снігозбиральної техніки знаходились у режимі чергування. Паралельно дороги області чистили понад 140 працівників профільних служб.

Щодо ситуації з електропостачанням на Київщині, аварійні бригади наразі працюють у Веселинівці Баришівської селищної об’єднаної громади. Там через несприятливі погодні умови порушено постачання електроенергії на кількох вулицях. Роботи над усуненням проблеми тривають.

Порушень під час постачання тепла, води та газу на Київщині зафіксовано не було.

Як повідомлялося, дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За минулу добу автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.