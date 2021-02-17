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    Такого не було 30 років. Синоптик розповів про рекордні морози в Україні

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    У найближчу добу морози дещо послабнуть - Такого не було 30 років. Синоптик розповів про рекордні морози в Україні
    У найближчу добу морози дещо послабнуть
    Фото: Тетяна Бубна/Facebook

    Черкаси стали найхолоднішим містом Центральної Європи

    Минулої ночі температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Постригань додав, що в Черкасах оновлено попередній рекорд мінімальної температури -27,5º, який тримався з 2003 року.

    «Минулої ночі над східною частиною Черкащини виникла унікальна синоптична ситуація: відбулося поєднання осередку холоду зі сходу та вихолоджувальної дії антициклону із заходу на фоні малохмарної та маловітряної погоди», – розповів Постригань.

    Мінімальна температура вночі 17 лютого
    Мінімальна температура вночі 17 лютого

    «За останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було», – підкреслив синоптик.

    За його прогнозом, у найближчу добу морози дещо послабнуть: вночі буде -12.-17º, місцями -22.24º, вдень -5.-10º, але це короткочасне підвищення температури, оскільки до нас поспішає черговий осередок холоду.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.

    Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

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    Теги: прогноз погоди рекорд снігопад негода
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