За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)

Які вулиці в Києві вже очищені від снігу

Комунальні служби Києва продовжують очищувати місто від снігу. Минулої ночі на столичних дорогах працювали 242 одиниці техніки. Було залучено 39 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Нині працюють 409 одиниць спецтехніки, а також 76 бригад з ручного прибирання.

За минулу добу автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.

Дорожники закликають водіїв прибрати авто з крайніх смуг руху, адже через припарковані машини не може повноцінно працювати спецтехніка для вивезення снігу та очистки доріг.