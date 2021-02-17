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    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)

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    Автодорівці прибирають сніг із вулиць Києва - За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    Автодорівці прибирають сніг із вулиць Києва
    Фото: Київавтодор

    Які вулиці в Києві вже очищені від снігу

    Комунальні служби Києва продовжують очищувати місто від снігу. Минулої ночі на столичних дорогах працювали 242 одиниці техніки. Було залучено 39 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Нині працюють 409 одиниць спецтехніки, а також 76 бригад з ручного прибирання.

    За минулу добу автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.

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    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)
    За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу (фото)

    Дорожники закликають водіїв прибрати авто з крайніх смуг руху, адже через припарковані машини не може повноцінно працювати спецтехніка для вивезення снігу та очистки доріг.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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