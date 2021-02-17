У Києві альпіністи збивають крижані глиби з дахів будівель (фото)

До очищення будівель від бурульок залучена залучена 21 бригада альпіністів

У Києві триває очищення дахів житлових та інших будинків від крижаних бурульок. Для цього керуючі компанії в районах використовують спеціальні автовишки – наразі працює 11 одиниць. Також працюють 111 покрівельників підприємств і залучена 21 бригада альпіністів, оскільки очищення бурульок із дахів багатоповерхових будинків супроводжується значною небезпекою та потребує спеціальних навичок. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрції Петро Пантелеєв.

Усі місця робіт мають бути огороджені стрічками, щоб убезпечити пішоходів. Пантелеєв також звернув увагу водіїв, що не потрібно паркувати авто впритул до локації, де збивають накриження з дахів.

«Погода змінюється досить швидко. Ще кілька днів тому міські служби розчищали снігові завали. Адже за кілька днів випало понад 45 см снігу. Сьогодні ж, після зміни температур, маємо кригу на дахах. Комунальні служби очищають будівлі, за які відповідальні. Щодня вдається очищати 200-250 будинків, залежно від складності та висотності будинку. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати балансоутримувачі, наприклад, приватні установи. Тому я звертаюся до всіх установ та організацій незалежно від форми власності: необхідно забезпечити прибирання небезпечної криги з покрівель», – заявив заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф складає 1700 гривень. 16 лютого інспектори внесли понад 600 приписів та склали 47 адміністративних протоколів за неприбраний сніг і накриження.

Тим часом дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За минулу добу автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.

Як повідомлялося, 14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.