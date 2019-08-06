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    «Втомлених» мостів поменшає? Кличко призначив начальника «Київавтошляхмосту»

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    <div class="alt">Кадрові зміни у КП&nbsp;&laquo;Київавтошляхміст&raquo; відбулися після обвалення мосту на Осокорках</div> <div class="copy"></div> - «Втомлених» мостів поменшає? Кличко призначив начальника «Київавтошляхмосту»
    Кадрові зміни у КП «Київавтошляхміст» відбулися після обвалення мосту на Осокорках
    Фото: Інформатор

    За результатами конкурсу призначено начальника комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва

    Мер Києві Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва «Київавтошляхміст». Відповідне розпорядження підписано столичним головою 2 серпня.

    «Призначити Бойка Ігоря Юрійовича на посаду начальника комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва «Київавтошляхміст» з 8 серпня 2019 року шляхом укладання з ним контракту за результатами конкурсу», - йдеться у розпорядженні.

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    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

    4 липня 2019 року Кличко призначив Владислава Виноградов в.о. начальника КП «Київавтошляхміст». 

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