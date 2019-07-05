Кличко призначив нового відповідального за мости в Києві документ



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Кадрові зміни у КП «Київавтошляхміст» відбулися після обвалення мосту на Осокорках Фото: Інформатор

Виконання обов'язків керівника КП «Київавтошляхміст» покладено на головного інженера цього підприємства

Мер Києва Віталій Кличко призначив Владислава Виноградов в.о. начальника комунального підприємства з ремонту і утримання мостів і шляхів Києва «Київавтошляхміст». Відповідне розпорядження №593 від 4 липня 2019 року оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.

«Виконання обов'язків начальника комунального підприємства з ремонту і утримання мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» покласти на Виноградова Владислава Олеговича - головного інженера цього підприємства», - йдеться в тексті розпорядження.

Виноградов призначений на керівну посаду з 5 липня.





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Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

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