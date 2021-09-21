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    Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)

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    Закрито три з дев&rsquo;яти вхідних груп підземного переходу&nbsp;на перетині вул. Героїв Севастополя і бульв. Гавела - Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)
    Закрито три з дев’яти вхідних груп підземного переходу на перетині вул. Героїв Севастополя і бульв. Гавела
    Фото: КП ШЕУ Солом’янського району

    Підземний перехід на перетині вул. Героїв Севастополя і бульв. Гавела ремонтуватимуть

    Дорожні служби ремонтуватимуть підземний перехід на перетині вул. Героїв Севастополя і бульв. Гавела, в якому три вхідні групи з дев'яти перебувають в аварійному стані. Наразі фахівці проводять обстеження підземного переходу. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них» Солом’янського району роз’яснює, що підземний пішохідний перехід в 2020 році був переданий на баланс підприємства від КП «Благоустрій».

    «При обстеженні інженерної споруди були виявлені три з дев’яти вхідних груп в аварійному стані, тому для застереження травмування пішоходів фахівці КП ШЕУ закрили три вхідні групи», – йдеться в повідомленні.

    На даний момент проводяться роботи з інструментального обстеження інженерної споруди на предмет виявлення категорії аварійного стану та якого виду ремонту потребує вказаний підземний пішохідний перехід, додали дорожники.

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    Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)
    Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)
    Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)

    Нагадаємо, 12 липня в підземному переході неподалік станції метро «Героїв Дніпра» обвалився шмат бетону зі стелі.

    20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після цього комунальники почали поточний ремонт в переході на «Оболоні».

    22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.

    Теги: Київ дороги ремонт аварія Київавтодор
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    Обвалені сходи й облуплена плитка: підземний перехід на Відрадному в аварійному стані (фото)