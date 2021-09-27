У Києві збільшиться кількість кільцевих розв’язок (перелік)

На вул. Підвисоцького роботи з влаштування зони підвищеної безпеки руху вже майже завершені

Нові кільцеві розв’язки планується влаштувати в рамках реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України»

У Києві на вулиці Професора Підвисоцького біля міської клінічної лікарні № 12 завершуються роботи з облаштування зони підвищеної безпеки руху – кільцевої розв’язки малого радіусу, притротуарного острівця безпеки та велосипедних смуг. Найближчим часом розпочнеться влаштування розв’язки малого радіусу на перехресті вул. Миколи Кибальчича та місцевого проїзду просп. Романа Шухевича. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Кільцеві перехрестя малого радіусу – одні з найбільш ефективних засобів заспокоєння руху. Вони змушують водіїв знижувати швидкість на під’їздах до перехресть, завдяки чому значно знижується аварійність і наслідки ДТП на таких ділянках. Кільцеві розв’язки дуже популярні в Європі, і наразі їх кількість збільшується у столиці», – зазначив Густєлєв.

Як розповів заступник голови КМДА, на вул. Підвисоцького роботи з влаштування зони підвищеної безпеки руху вже майже завершені: сьогодні вночі планується закінчити роботи з нанесення дорожньої розмітки. Крім власне кільцевої розв’язки, на пішохідному переході влаштовано притротуарний острівець безпеки. Він покращує видимість пішоходів на переходах, а також не дає можливості несвідомим власникам автомобілів залишати свої автівки на переході. Також у рамках зміни організації дорожнього руху на вул. Підвисоцького облаштовано велосмугу, що дозволить безпечно проїжджати перехрестя велосипедистам.

Густєлєв звернув увагу, що вул. Підвисоцького буде не єдиною, де з’явиться кільцева розв’язка малого радіусу. Найближчим часом розпочнуться роботи у Дніпровському районі – на перехресті вулиці Миколи Кибальчича та місцевого проїзду просп. Романа Шухевича.

Працює столиця і на перспективу. Нові кільцеві розв’язки планується влаштувати в рамках реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України», який частково фінансується Європейським інвестиційним банком.

«У співпраці з міжнародними партнерами КК «Київавтодор» планує реконструкцію шести перехресть із влаштуванням на них кругових розв’язок. Акцент зроблено на перехрестя житлових вулиць, що мають надмірний та невпорядкований простір проїжджої частини», зазначив Олександр Густєлєв.

Зокрема, за його словами, запропоновано влаштування таких розв’язок на перехрестях:

вул. Ахматової та вул. Драгоманова;

вул. Ахматової та вул. Урлівської;

вул. Вишгородської, просп. Правди та вул. Івашкевича;

вул. Братиславської та Лісового проспекту;

просп. Алішера Навої та вул. Курнатовського;

вул. Харченка та вул. Промислова.

Заступник голови КМДА нагадав, що наприкінці минулого року кільцеве перехрестя було влаштовано на перетині з’їзду з проспекту Соборності, вулиці Тампере та дороги-дублера. І за цей час воно довело свою ефективність. Також кільцеве перехрестя малого радіусу функціонує на вул. Труханівській.