Вулицю в центрі Києва перериють і перекриють до середини січня

Обмеження руху на ділянці вулиці Антоновича передбачено до 17 січня 2022 року

Обмеження на вул. Антоновича пов’язані з прокладання інженерних мереж до будівництва офісного центру

На вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту із зайняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації №2351, повідомляє пресслужба КМДА.

Обмеження пов’язані з виконанням робіт із прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю.

Під час виконання робіт передбачено забезпечити вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів, а також установити технічні засоби регулювання згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Розриття ділянки довжиною до 200 метрів заплановано проводити поетапно:

I етап – із 16 листопада до 16 грудня (ширина становить до 6 метрів);

II етап – із 17 грудня до 31 грудня (ширина становить до 9 метрів);

III етап − із 1 січня до 17 січня (ширина становить до 9 метрів).

Після завершення робіт виконавці мають відновити благоустрій. Зокрема, відновити покриття проїжджої частини до 17 січня, а покриття тротуарів – до 16 травня фігурними елементами мощення. Після цього – передати їх за актом комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» Києва та відновити технічні засоби регулювання дорожнього руху відповідно до постійної схеми організації дорожнього руху.

Як повідомлялося, на вулиці Льва Толстого частково обмежено рух транспорту до 6 грудня через капітальний ремонт дороги.

До кінця цього року, після 20 грудня, у столиці планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської, а також нову транспортну розв’язку над вулицею Богатирською.