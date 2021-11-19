Кличко помстився «95 Кварталу» й висміяв некомпетентного соратника Зеленського

Конфлікт між очільником Києва та владою продовжує набирати обертів

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко назвав Віталія Кличка неефективним мером через неспроможність ввести в експлуатацію Дарницький міст. Проте інфраструктурний об’єкт не перебуває на балансі міста Києва, а отже, його будівництво, ремонт, обслуговування, введення в експлуатацію – поза повноваженнями міської влади. Про це Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Цензор.нет.

«Ми чистимо цей об’єкт від снігу, хоча він не перебуває на балансі міста, але ми розуміємо, що це важлива артерія, автомагістраль. Ми його обслуговуємо. І, хоча кілька років зверталися до «Укрзалізниці» передати міст Києву, – не маємо можливості його добудувати. Бо міст не на балансі міста. Тому у мене прохання: перед тим, як когось звинувачувати, просити щось добудувати, ви самі добудуйте те, що у вас перебуває на балансі вже дуже багато років», – обурився Кличко.

Очільник столиці додав, що цей непрофесійний коментар Тимошенка не є випадковістю, оскільки представники чинної влади цілеспрямовано виконують завдання із його дискредитації.

«95 квартал» над цим працював довго і наполегливо, тепер уряд працює – для того, щоб зруйнувати репутацію. Мою репутацію як людини. Мою репутацію як мера. І вкрай неприємно, коли вдаються до відвертих маніпуляцій», – підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, у четвер, 18 листопада, Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією.

Однак Верховна Рада України відклала законопроєкт до наступного пленарного тижня.

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