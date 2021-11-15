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    Дорогу в центрі Києва перекрили на три тижні

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    Рух вулицею Льва Толстого обмежено частково - Дорогу в центрі Києва перекрили на три тижні
    Рух вулицею Льва Толстого обмежено частково
    фото з відкритих джерел

    Розпочався новий етап капітального ремонту на вулиці Льва Толстого

    У Києві на вулиці Льва Толстого частково обмежено рух транспорту до 6 грудня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською та Саксаганського.

    Як повідомлялося, на вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва розпочався капітальний ремонт. Під час робіт рух вулицею буде частково обмежено до 20 грудня.

    До 15 листопада на Наддніпрянському шосе було частково обмежено рух транспорту.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Дорогу в центрі Києва перекрили на три тижні