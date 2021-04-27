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    Розпочинається масштабний ремонт ще одного столичного шляхопроводу

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    Розпочинається капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул.&nbsp;О.&nbsp;Теліги, просп.&nbsp;Бандери і вул.&nbsp;Новокостянтинівської - Розпочинається масштабний ремонт ще одного столичного шляхопроводу
    Розпочинається капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. Бандери і вул. Новокостянтинівської
    Фото з відкритих джерел

    Перший етап ремонту Новокостянтинівського шляхопроводу триватиме до середини літа

    На Новокостянтинівському шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту з 00:00 28 квітня до 15 липня (1 етап). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Розпочинається масштабний капітальний ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. Бандери і вул. Новокостянтинівської. Роботи виконають паралельно з оновленням проспекту Бандери, щоб двічі не обмежувати рух на транспортному вузлі.

    На першому етапі роботи триватимуть у напрямку Подолу. Під час робіт рух транспорту буде обмежено частково.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, минулими вихідними у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.

    Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:

    • міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);
    • міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;
    • шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;
    • шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор міст
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