Розпочинається масштабний ремонт ще одного столичного шляхопроводу

Розпочинається капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. Бандери і вул. Новокостянтинівської

Перший етап ремонту Новокостянтинівського шляхопроводу триватиме до середини літа

На Новокостянтинівському шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту з 00:00 28 квітня до 15 липня (1 етап). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Розпочинається масштабний капітальний ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. Бандери і вул. Новокостянтинівської. Роботи виконають паралельно з оновленням проспекту Бандери, щоб двічі не обмежувати рух на транспортному вузлі.

На першому етапі роботи триватимуть у напрямку Подолу. Під час робіт рух транспорту буде обмежено частково.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, минулими вихідними у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.

Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:

міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);

міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;

шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;

шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.