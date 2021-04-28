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    На Оболоні обмежать рух транспорту: де і коли

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    Київавтодор робить нове&nbsp;асфальтове покриття - На Оболоні обмежать рух транспорту: де і коли
    Київавтодор робить нове асфальтове покриття
    Фото: Київавтодор

    Дороги перекриють на одну ніч

    Із 18:00 28 квітня до 06:00 29 квітня на вул. Пріорській, вул. Полярній, перехресті Мінського проспекту і Великої Кільцевої дороги частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Наразі на цих вулицях триває ремонт доріг.

    Так, оновлюють покриття:

    • на вул. Пріорській – від вул. Автозаводської до вул. Бережанської,
    • на вул. Полярній – від пл. Шевченка до вул. Автозаводської,
    • на перехресті Мінського проспекту і Великої Кільцевої дороги.

    Увечері 28 квітня та вночі проти 29 квітня заплановано влаштувати нове асфальтове покриття. Основні роботи мають виконати в нічний час, щоб менше впливати на трафік.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, на Новокостянтинівському шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту з 00:00 28 квітня до 15 липня (1 етап).

    минулими вихідними у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.

    Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:

    • міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);
    • міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;
    • шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;
    • шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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