На Оболоні обмежать рух транспорту: де і коли

Дороги перекриють на одну ніч

Із 18:00 28 квітня до 06:00 29 квітня на вул. Пріорській, вул. Полярній, перехресті Мінського проспекту і Великої Кільцевої дороги частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наразі на цих вулицях триває ремонт доріг.

Так, оновлюють покриття:

на вул. Пріорській – від вул. Автозаводської до вул. Бережанської,

на вул. Полярній – від пл. Шевченка до вул. Автозаводської,

на перехресті Мінського проспекту і Великої Кільцевої дороги.

Увечері 28 квітня та вночі проти 29 квітня заплановано влаштувати нове асфальтове покриття. Основні роботи мають виконати в нічний час, щоб менше впливати на трафік.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Нагадаємо, на Новокостянтинівському шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту з 00:00 28 квітня до 15 липня (1 етап).

минулими вихідними у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.

Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:

міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);

міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;

шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;

шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.