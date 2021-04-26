  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В рамках оновлення шляхопроводу замінять монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів - У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)

    В рамках оновлення шляхопроводу замінять монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів

    Фото: Київавтодор

    Ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого над залізницею не ремонтувався з 1965 року

    У Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Шляхопровід на вул. Льва Толстого над залізницею побудовано в 1965 році. Капітальний ремонт досі не виконувався.

    В рамках оновлення споруди:

    • замінять монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів,
    • встановлять нові деформаційні шви, перильне і бар’єрне огородження,
    • нанесуть сучасну гідроізоляцію,
    • покладуть нове асфальтове покриття,
    • влаштують нове монолітне сполучення шляхопроводу з насипом проїзної частини.

    Повний комплекс ремонтних робіт на шляхопроводі заплановано завершити до кінця 2021 року.

    Паралельно із капітальним ремонтом шляхопроводу розпочинається оновлення вулиці Льва Толстого – від вул. Митрополита Липківського до вул. Тарасівської.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)
    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)
    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)
    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)
    У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)

    Цього тижня також розпочинається ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. С. Бандери і вул. Новокостянтинівської. Споруду збудовано 1979 року і досі капітально не ремонтували.

    В рамках проєкту передбачено також виконати повний комплекс робіт. Зокрема, влаштувати нову монолітну плиту, гідроізоляцію і асфальтове покриття; замінити деформаційні шви, перильне та бар’єрне огородження; змонтувати нові мережі освітлення.

    Обидва шляхопроводи потребують масштабного оновлення. Після виконання капітального ремонту їх термін експлуатації буде продовжено на десятиліття.

    Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.

    Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:

    • міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);
    • міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;
    • шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;
    • шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies