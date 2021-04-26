У Києві розпочинається ремонт двох «втомлених» шляхопроводів (фото)
В рамках оновлення шляхопроводу замінять монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів
Ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого над залізницею не ремонтувався з 1965 року
У Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Шляхопровід на вул. Льва Толстого над залізницею побудовано в 1965 році. Капітальний ремонт досі не виконувався.
В рамках оновлення споруди:
- замінять монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів,
- встановлять нові деформаційні шви, перильне і бар’єрне огородження,
- нанесуть сучасну гідроізоляцію,
- покладуть нове асфальтове покриття,
- влаштують нове монолітне сполучення шляхопроводу з насипом проїзної частини.
Повний комплекс ремонтних робіт на шляхопроводі заплановано завершити до кінця 2021 року.
Паралельно із капітальним ремонтом шляхопроводу розпочинається оновлення вулиці Льва Толстого – від вул. Митрополита Липківського до вул. Тарасівської.
Цього тижня також розпочинається ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. С. Бандери і вул. Новокостянтинівської. Споруду збудовано 1979 року і досі капітально не ремонтували.
В рамках проєкту передбачено також виконати повний комплекс робіт. Зокрема, влаштувати нову монолітну плиту, гідроізоляцію і асфальтове покриття; замінити деформаційні шви, перильне та бар’єрне огородження; змонтувати нові мережі освітлення.
Обидва шляхопроводи потребують масштабного оновлення. Після виконання капітального ремонту їх термін експлуатації буде продовжено на десятиліття.
Наразі капітальний ремонт також триває на Індустріальному шляхопроводі.
Продовжуються і середні ремонти штучних споруд:
- міст пішохідний на Столичному шосе (біля СТО №3 і автоцентрів);
- міст пішохідний на перетині просп. Лобановського і вул. Кайсарова;
- шляхопровід на трамвайними коліям на вул. Лифаря;
- шляхопровід на перетині Кільцевої дороги з просп. Л. Курбаса.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.
Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.