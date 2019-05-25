«Відсвяткували»: на Київщині після останнього дзвоника потонув дев’ятикласник (фото)



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Фото: Нацполіція

Водолази знайшли хлопця в озері в Броварах

У Броварах Київської області потонув 14-річний хлопець. Підлітки святкували закінчення школи та розпивали алкогольні напої біля озера. Учень 9-го класу місцевої школи відійшов від компанії прогулятися та більше його не бачили. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що четверо підлітків відпочивали на берегу озера. 9-класник сказав, що піде до лісу прогулятися і зник», - йдеться в повідомленні.

Першочерговими розшуковими діями із застосуванням службових собак та використанням ехолоту працівники ДСНС встановили, що хлопець ходив по лісу та декілька разів купався в озері.

До розшуку зниклого підлітка залучився весь особовий склад Броварського відділу поліції, наряди ГРПП, дільничних офіцерів поліції, Національна гвардія, ювенальна превенція, громадські формування та кінологи.

Орієнтування про розшук хлопця розмістили у соціальній мережі Facebook та серед абонентів мобільного зв’язку у рамках пошукового сервісу.

Хлопця шукали майже добу.

На сьогодні була запланована робота водолазів. Вони й знайшли потонулого хлопця без ознак насильницької смерті в озері в Броварах.

Як повідомлялося, з початку травня на водоймах країни загинуло 65 людей.