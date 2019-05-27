У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)



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Київські правоохоронці просять допомогти у пошуках дівчини

Столична поліція просить громадян допомогти розшукати Шептицьку Софію Вікторівну, 2003 року народження. Дівчина пішла з дому 10 лютого та до теперішнього часу місце її знаходження невідоме. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До Печерського управління поліції із заявою про зникнення 15-річної киянки звернувся її батько. Чоловік повідомив про те, що донька пішла з дому на вулиці Бастіонна і не повернулася.

Правоохоронці опитала родичів та знайомих дівчини, перевірили медичні заклади та поспілкувалися із адміністрацією та учнями школи, в якій вона навчається. Востаннє її бачили поблизу метро «Контрактова площа».

Прикмети зниклої: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору, стрижка каре. На кісті лівої руки татуювання у вигляді напису No Love.

Шептицька Софія Вікторівна

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у рамках якого проводять всі необхідні заходи для пошуку дівчини, однак їх зусилля поки не увінчалися успіхом.

«Тож звертаємося до всіх небайдужих громадян, які бачили зниклу та можуть допомогти у встановленні її місцяперебування, із проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе у пошуках. Повідомити інформацію можна за номерами 102 або чергової частини Печерського управління поліції: (044)280-70-42, (044) 280-61-18», - йдеться в повідомленні поліції.