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    ЗМІ: на Харківщині застрелився 15-річний син заступника мера Змієва

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    <span>Підліток застрелився з гладкоствольної рушниці&nbsp;</span> - ЗМІ: на Харківщині застрелився 15-річний син заступника мера Змієва
    Підліток застрелився з гладкоствольної рушниці 

    Загиблий підліток у цьому році закінчив 11-й клас

    У Харківській області застрелився 15-річний підліток, повідомляє прес-служба поліції області.

    Трагедія сталася 25 травня в місті Зміїв. Тіло 15-річного онука виявив дідусь.

    «Попередньо, підліток застрелився з гладкоствольної рушниці. Зброя зареєстрована», - йдеться в повідомленні.

    Тіло загиблого направлене для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    Як стало відомо NewsRoom з власних джерел у правоохоронних органах, загиблий підліток є сином заступника мера Змієва. На місці криміналісти встановили, що підліток застрелився з гладкоствольної рушниці, яка стояла в зібраному стані в кутку кімнати.

     

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