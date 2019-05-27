ЗМІ: на Харківщині застрелився 15-річний син заступника мера Змієва



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Підліток застрелився з гладкоствольної рушниці

Загиблий підліток у цьому році закінчив 11-й клас

У Харківській області застрелився 15-річний підліток, повідомляє прес-служба поліції області.

Трагедія сталася 25 травня в місті Зміїв. Тіло 15-річного онука виявив дідусь.

«Попередньо, підліток застрелився з гладкоствольної рушниці. Зброя зареєстрована», - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого направлене для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Як стало відомо NewsRoom з власних джерел у правоохоронних органах, загиблий підліток є сином заступника мера Змієва. На місці криміналісти встановили, що підліток застрелився з гладкоствольної рушниці, яка стояла в зібраному стані в кутку кімнати.