Wizz Air скасувала 50 вильотів із Києва за останні два тижні



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Wizz Air за останні два тижні з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва

В авіакомпанії Wizz Air поки не прокоментували цю ситуацію

Авіакомпанія Wizz Air з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва.

Про це повідомляється на сайті avianews.com.

«Wizz Air за останні два тижні з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва, свідчить інформаційне табло аеропорту Жуляни. У зазначений період кожен день скасовувалися від двох до чотирьох рейсів з української столиці», - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що зміни розкладу торкнулися вильотів щодо 17 напрямків: у Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, Ларнаку, Меммінген, Ригу, Франкфурт.

В авіакомпанії Wizz Air поки не прокоментували цю ситуацію.