Wizz Air почав продаж квитків з аеропорту «Бориспіль»



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Wizz Air здійснюватиме перельоти з Борисполя на період з 2 по 12 вересня

Угорський лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на авіарейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Компанія літатиме з цього летовища на період ремонту аеропорту «Київ».

Про це повідомляє avianews з посиланням на систему бронювання авіаквитків компанії.

Так, Wizz Air здійснюватиме перельоти з Борисполя на період з 2 по 12 вересня. Наразі невідомо з якого саме терміналу будуть відправлятися авіарейси компанії.

Водночас у Wizz Air пообіцяли проінформувати своїх пасажирів про зміни у графіку авіаперельотів на цей період та пообіцяли, що пасажири зможуть повернути свої квитки без штрафу у тому разі, якщо не захочуть летіти з аеропорту «Бориспіль». Більше того, таким пасажирам нададуть кредит у розмірі 120% від вартості авіаперельоту на інші авіарейси.

Зазначимо, що раніше Wizz Air вже здійснював авіаперельоти з аеропорту «Бориспіль» протягом 2008-2011 років. Згодом авіакомпанія ухвалила рішення перевести всі свої літаки до аеропорту «Київ».

Нагадаємо, що 15 липня авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення частини рейсів з Києва за 17 напрямами через затримку з поставкою літаків.

Таким чином, з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів у Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген.