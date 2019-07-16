Wizz Air скасував частину рейсів з Києва на 17 напрямках (список)
З 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до міст Європи
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування в серпні частини рейсів з Києва на 17 напрямах з операційних причин через затримку з поставкою літаків.
У заяві лоукостера зазначено, в зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінгена, Кельна, Біллунна, Берліна, Бремена, Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Риги, Ганновера, Ларнаки, Кракова, Відня, Братислави і Копенгагена.
Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 в тиждень.
З пасажирами, які купили квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, проінформувати про зміни і запропонувати кілька опцій.
Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміна маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.
У заяві лоукостера також говориться, що пасажирам, які оформили квитки через агенції, необхідно звернутися за місцем покупки або ж зателефонувати на гарячу лінію Wizz Air в Україні за номером +380 89 320 2532, оскільки в авіакомпанії немає доступу до адрес електронної пошти або телефонів таких мандрівників для контакту з ними.
Список напрямків з Києва, частину рейсів за якими буде скасовано (дужках вказані дні, в які польоти будуть скорочені)
- Варшава (понеділок, п'ятниця)
- Будапешт (понеділок, п'ятниця)
- Меммінген (понеділок, п'ятниця)
- Кельн (понеділок, п'ятниця)
- Біллунн (вівторок)
- Берлін (середа, субота)
- Бремен (вівторок)
- Франкфурт (середа, субота)
- Гамбург (середа)
- Дортмунд (четвер)
- Рига (четвер)
- Ганновер (четвер)
- Ларнака (субота)
- Краків (неділя)
- Відень (вівторок, четвер)
- Братислава (неділя)
- Копенгаген (неділя)
Маршрутна мережа Wizz Air з Києва включає 30 напрямків в країни Європи.
Нагадаємо, Wizz Air на кілька тижнів восени запустить прямі рейси з Києва у місто Фрідріхсхафен, розташований на березі Боденського озера у Німеччині.
Джерело: avianews.com