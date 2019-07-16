Wizz Air скасував частину рейсів з Києва на 17 напрямках (список)



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З 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до міст Європи

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування в серпні частини рейсів з Києва на 17 напрямах з операційних причин через затримку з поставкою літаків.

У заяві лоукостера зазначено, в зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінгена, Кельна, Біллунна, Берліна, Бремена, Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Риги, Ганновера, Ларнаки, Кракова, Відня, Братислави і Копенгагена.

Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 в тиждень.

З пасажирами, які купили квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, проінформувати про зміни і запропонувати кілька опцій.

Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміна маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

У заяві лоукостера також говориться, що пасажирам, які оформили квитки через агенції, необхідно звернутися за місцем покупки або ж зателефонувати на гарячу лінію Wizz Air в Україні за номером +380 89 320 2532, оскільки в авіакомпанії немає доступу до адрес електронної пошти або телефонів таких мандрівників для контакту з ними.

Список напрямків з Києва, частину рейсів за якими буде скасовано (дужках вказані дні, в які польоти будуть скорочені)

Варшава (понеділок, п'ятниця)

Будапешт (понеділок, п'ятниця)

Меммінген (понеділок, п'ятниця)

Кельн (понеділок, п'ятниця)

Біллунн (вівторок)

Берлін (середа, субота)

Бремен (вівторок)

Франкфурт (середа, субота)

Гамбург (середа)

Дортмунд (четвер)

Рига (четвер)

Ганновер (четвер)

Ларнака (субота)

Краків (неділя)

Відень (вівторок, четвер)

Братислава (неділя)

Копенгаген (неділя)

Маршрутна мережа Wizz Air з Києва включає 30 напрямків в країни Європи.

Нагадаємо, Wizz Air на кілька тижнів восени запустить прямі рейси з Києва у місто Фрідріхсхафен, розташований на березі Боденського озера у Німеччині.

Джерело: avianews.com