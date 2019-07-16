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    Wizz Air скасував частину рейсів з Києва на 17 напрямках (список)

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    Wizz Air скасував частину рейсів з Києва на 17 напрямках (список)

    З 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до міст Європи

    Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування в серпні частини рейсів з Києва на 17 напрямах з операційних причин через затримку з поставкою літаків.

    У заяві лоукостера зазначено, в зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінгена, Кельна, Біллунна, Берліна, Бремена, Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Риги, Ганновера, Ларнаки, Кракова, Відня, Братислави і Копенгагена.

    Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 в тиждень.

    З пасажирами, які купили квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, проінформувати про зміни і запропонувати кілька опцій.

    Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміна маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

    У заяві лоукостера також говориться, що пасажирам, які оформили квитки через агенції, необхідно звернутися за місцем покупки або ж зателефонувати на гарячу лінію Wizz Air в Україні за номером +380 89 320 2532, оскільки в авіакомпанії немає доступу до адрес електронної пошти або телефонів таких мандрівників для контакту з ними.

    Список напрямків з Києва, частину рейсів за якими буде скасовано (дужках вказані дні, в які польоти будуть скорочені)

    • Варшава (понеділок, п'ятниця)
    • Будапешт (понеділок, п'ятниця)
    • Меммінген (понеділок, п'ятниця)
    • Кельн (понеділок, п'ятниця)
    • Біллунн (вівторок)
    • Берлін (середа, субота)
    • Бремен (вівторок)
    • Франкфурт (середа, субота)
    • Гамбург (середа)
    • Дортмунд (четвер)
    • Рига (четвер)
    • Ганновер (четвер)
    • Ларнака (субота)
    • Краків (неділя)
    • Відень (вівторок, четвер)
    • Братислава (неділя)
    • Копенгаген (неділя)

    Маршрутна мережа Wizz Air з Києва включає 30 напрямків в країни Європи.

    Нагадаємо, Wizz Air на кілька тижнів восени запустить прямі рейси з Києва у місто Фрідріхсхафен, розташований на березі Боденського озера у Німеччині.

    Джерело: avianews.com

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