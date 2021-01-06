Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
Продавці на ярмарку працюють без суттєвих порушень
5 січня з метою перевірки дотримання карантинних вимог моніторингова група Шевченківської райдержадміністрації здійснила рейд на новорічно-різдвяний ярмарок, що розгорнувся на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.
За результатами перевірки продавцям надані деякі рекомендації задля покращення організації роботи у період карантину.
Інспектори зазначили, що продавці у зонах фудкортів здійснюють підприємницьку діяльність без суттєвих порушень:
- працюють у вдягнутих засобах індивідуального захисту;
- організований централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;
- місця торгівлі забезпечені антисептиками і т.д.
Нагадаємо, з 8 січня, під час локдауну, у Києві припиняють роботу новорічні локації. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.