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    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)

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    На ярмарку розвішані нагадування для покупців про необхідність дотримання карантинних обмежень - Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    На ярмарку розвішані нагадування для покупців про необхідність дотримання карантинних обмежень
    Фото: Шевченківська РДА

    Продавці на ярмарку працюють без суттєвих порушень

    5 січня з метою перевірки дотримання карантинних вимог моніторингова група Шевченківської райдержадміністрації здійснила рейд на новорічно-різдвяний ярмарок, що розгорнувся на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.

    За результатами перевірки продавцям надані деякі рекомендації задля покращення організації роботи у період карантину.

    Інспектори зазначили, що продавці у зонах фудкортів здійснюють підприємницьку діяльність без суттєвих порушень:

    • працюють у вдягнутих засобах індивідуального захисту;
    • організований централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;
    • місця торгівлі забезпечені антисептиками і т.д.

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    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)
    Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)

    Нагадаємо, з 8 січня, під час локдауну, у Києві припиняють роботу новорічні локації. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

    Теги: Київ ярмарок новорічні свята карантин ялинка
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