Як дотримуються карантинних обмежень на ярмарку на Софійській площі (фото)

На ярмарку розвішані нагадування для покупців про необхідність дотримання карантинних обмежень

Продавці на ярмарку працюють без суттєвих порушень

5 січня з метою перевірки дотримання карантинних вимог моніторингова група Шевченківської райдержадміністрації здійснила рейд на новорічно-різдвяний ярмарок, що розгорнувся на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.

За результатами перевірки продавцям надані деякі рекомендації задля покращення організації роботи у період карантину.

Інспектори зазначили, що продавці у зонах фудкортів здійснюють підприємницьку діяльність без суттєвих порушень:

працюють у вдягнутих засобах індивідуального захисту;

організований централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;

місця торгівлі забезпечені антисептиками і т.д.

Нагадаємо, з 8 січня, під час локдауну, у Києві припиняють роботу новорічні локації. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.