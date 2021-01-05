Київ може змінити рух транспорту під час локдауну

Під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено

Міська влада Києва закликає містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби

Під час посилених карантинних обмежень інтервал руху громадського транспорту у Києві може бути змінено.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння. Наголошуємо, що під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Зазначається, що про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

Міська влада Києва закликає містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби.

Разом з тим 5 січня Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня.

Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.