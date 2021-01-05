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    Київ може змінити рух транспорту під час локдауну

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    Під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено - Київ може змінити рух транспорту під час локдауну
    Під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Міська влада Києва закликає містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби

    Під час посилених карантинних обмежень інтервал руху громадського транспорту у Києві може бути змінено.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння. Наголошуємо, що під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

    Зазначається, що про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

    Міська влада Києва закликає містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби.

    Разом з тим 5 січня Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня. 

    Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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      Теги: таксі Київ громадський транспорт метро КМДА карантин транспорт перевезення
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