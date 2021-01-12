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    Як коронакриза вдарила по київському метро: робота підземки за рік у цифрах

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    У 2020 році найбільш завантаженою була&nbsp;&laquo;червона&raquo; лінія київського метрополітену - Як коронакриза вдарила по київському метро: робота підземки за рік у цифрах
    У 2020 році найбільш завантаженою була «червона» лінія київського метрополітену
    Фото з відкритих джерел

    Порівняно з 2019 роком пасажиропотік у київському метро минулого року скоротився майже вдвічі

    У 2020 році київським метрополітеном скористалися 279,484 млн пасажирів. Це на 215,816 млн або 56% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. Проте незмінними лишаються станції-лідери за пасажиропотоком», – зазначив він.

    Найбільш завантажені у 2020 році:

    • станція «Академмістечко», якою за рік скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці;
    • станція «Лісова» – 11,56 млн пасажирів.

    Найменш завантажена у 2020 році:

    • станція «Дніпро» – 555 тисяч.

    Завантаженість ліній київського метрополітену у 2020 році:

    • «червона» лінія з 18 станцій перевезла майже 114 мільйонів людей;
    • «синя» лінія – друга за завантаженістю. «Минулого року нею скористалися 97,7 млн пасажирів. Найбільший пасажиропотік був на станції «Мінська» – 9,3 млн, мінімальний – на «Поштовій площі» – 2,6 млн пасажирів», – поінформував Густєлєв.
    • «зеленою» лінією метро за рік скористалися 67,8 млн киян та гостей столиці. «Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук’янівська» – 7,8 млн пасажирів та «Видубичі» – 6,7 млн пасажирів. Найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» – 1 млн 50 тис. пасажирів», – додав заступник голови КМДА.

    Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

    Теги: Київ метро епідемія карантин коронавірус
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