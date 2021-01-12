Як коронакриза вдарила по київському метро: робота підземки за рік у цифрах

У 2020 році найбільш завантаженою була «червона» лінія київського метрополітену

Порівняно з 2019 роком пасажиропотік у київському метро минулого року скоротився майже вдвічі

У 2020 році київським метрополітеном скористалися 279,484 млн пасажирів. Це на 215,816 млн або 56% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. Проте незмінними лишаються станції-лідери за пасажиропотоком», – зазначив він.

Найбільш завантажені у 2020 році:

станція «Академмістечко», якою за рік скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці;

станція «Лісова» – 11,56 млн пасажирів.

Найменш завантажена у 2020 році:

станція «Дніпро» – 555 тисяч.

Завантаженість ліній київського метрополітену у 2020 році:

«червона» лінія з 18 станцій перевезла майже 114 мільйонів людей;

«синя» лінія – друга за завантаженістю. «Минулого року нею скористалися 97,7 млн пасажирів. Найбільший пасажиропотік був на станції «Мінська» – 9,3 млн, мінімальний – на «Поштовій площі» – 2,6 млн пасажирів», – поінформував Густєлєв.

«зеленою» лінією метро за рік скористалися 67,8 млн киян та гостей столиці. «Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук’янівська» – 7,8 млн пасажирів та «Видубичі» – 6,7 млн пасажирів. Найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» – 1 млн 50 тис. пасажирів», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.