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    Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)

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    На станції &laquo;Театральна&raquo; велике скупчення людей - Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)
    На станції «Театральна» велике скупчення людей
    Фото: Страна

    Біля входів на станції метро чергують правоохоронці

    Понеділок, 11 січня, став першим робочим днем зимового карантину після новорічно-різдвяних вихідних. У зв’язку з цим у столичному метро збільшилась кількість пасажирів і на деяких станцій спостерігається скупчення людей.

    Зокрема, на станції метро «Вокзальна», яка входить до трійки найбільш завантажених в київській підземці, біля входу перед турнікетами утворилася невелика тягучка. Людей досить багато, на ескалаторі зайнята кожна сходинка, повідомляє «Страна».

    У холі станції розміщені плакати з вимогою дотримуватися соціальної дистанції. На платформі також нанесені наклейки з нагадуванням про те, що потрібно дистанціюватися.

    На пересадочному вузлі між станціями «Театральна» і «Золоті ворота» також велике скупчення людей. Періодично утворюється тягучка через погану пропускну здатність ескалаторів.

    У годину пік у вагонах метро немає вільних місць. Люди стоять впритул один до одного.

    Всі пасажири метрополітену в масках, за дотриманням цієї норми стежать ретельно. Контролер перевіряє їх наявність ще біля турнікету, якщо хтось хоче пройти без маски, його не пропускають. Також біля входу в метро чергують правоохоронці, які стежать за громадським порядком і дотриманням карантинних обмежень.

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    Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)
    Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)
    Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)
    Натовпи на станціях і заповнені вагони: як працює київське метро під час локдауну (фото)

    Раніше в пресслужбі Київського метрополітену повідомляли, що під час локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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