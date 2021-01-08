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    Адміністрація Київського метрополітену попередила про можливе закриття станцій під час локдауну

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    Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів - Адміністрація Київського метрополітену попередила про можливе закриття станцій під час локдауну
    Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів

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    Адміністрація Київського метрополітену попереджає пасажирів, що у період з 8 до 24 січня деякі станції можуть закриватись для уникнення скупчення людей.

    Про це адміністрація Київського метрополітену повідомила у Twitter.

    «З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти 8 січня згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

    До слова, 8 січня деякі супермаркети почали працювати із закритими від покупців прилавками з побутовими товарами.

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    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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