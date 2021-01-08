Адміністрація Київського метрополітену попередила про можливе закриття станцій під час локдауну

Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів

Містян закликають не користуватися метро без нагальної необхідності

Адміністрація Київського метрополітену попереджає пасажирів, що у період з 8 до 24 січня деякі станції можуть закриватись для уникнення скупчення людей.

Про це адміністрація Київського метрополітену повідомила у Twitter.

«З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів», – йдеться у повідомленні.

Шановні пасажири!



З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 8, 2021

Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти 8 січня згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

До слова, 8 січня деякі супермаркети почали працювати із закритими від покупців прилавками з побутовими товарами.

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