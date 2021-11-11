Як працює перша в Києві кабіна для безкоштовних юридичних відеоконсультацій

У кабіні кияни отримали вже понад пів сотні консультацій

У Святошинському районі столиці почала працювати перша кабіна для безкоштовних юридичних відеоконсультацій. Наразі фахівці юридичного відділу Контактного центру міста Києва (15-51) надали киянам понад 50 відеоконсультацій за різними напрямами правової допомоги. Про це повідомив керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний.

«Міська влада продовжує наближувати безкоштовну юридичну консультацію до киян. Восени ми відкрили першу кабіну для безкоштовних юридичних відеоконсультацій у Святошинському районі, у приміщенні райдержадміністрації. Тут розміщено тач-скрін монітор для аудіо- відеозв’язку з юрисконсультом та камера-сканер для сканування документів. Звичайно, у кожній кабінці є інструкція, де вказано номер телефону технічної підтримки на випадок виникнення будь-яких несправностей. Приємно бачити, що кияни користуються цією можливістю, а наші фахівці дійсно оперативно надають роз’яснення заявникам в режимі онлайн», – зазначив Загуменний.

З яких питань вже зверталися кияни

Загуменний також розповів, що кияни зверталися за юридичними відеоконсультаціями з наступних питань:

пенсійне забезпечення (відмова, призначення та нарахування пенсійних виплат);

порядок оформлення спадщини;

порядок реєстрації місця проживання/перебування;

підстави призначення субсидії та відмови у її наданні;

приватизація земельних ділянок.

Першу кабіну безкоштовних юридичних відеоконсультацій встановлено у приміщенні Святошинської райдержадміністрації (проспект Перемоги, 97). При вході до адміністрації відвідувачів, які потребують юридичної допомоги, направляють на консультацію до кабіни.

З яких питань надаються консультації

Безоплатна первинна правова допомога включає, зокрема:

надання правової інформації;

консультацій і роз’яснень із правових питань;

складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру;

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації тощо.

Фахівці Контактного центру оперативно надають роз’яснення заявникам про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дії чи бездіяльності посадових і службових осіб тощо. У подальшому планується розширення кола питань для надання юридичних консультацій.

Місто планує розширювати мережу кабін безкоштовних юридичних відеоконсультацій.