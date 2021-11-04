У Києві чоловік насильно утримував дівчину у своїй квартирі (відео)

Чоловік силою заштовхав дівчину до помешкання та зачинив двері

До столичної поліції надійшло повідомлення від дівчини про те, що невідомий насильно утримує її у квартирі багатоповерхівки на вулиці Милославській. Оперативний черговий негайно направив за вказаною адресою наряди патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та працівників ДСНС. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Прибувши на місце, патрульні намагались вмовити власника квартири, аби він добровільно відчинив їм двері.

«Переговори зі зловмисником не дали позитивного результату, тож розуміючи, що життю та здоров’ю заявниці може загрожувати небезпека, за допомоги працівників ДСНС ми потрапили до квартири. У ванній кімнаті перебувала 20-річна потерпіла. Вона розповіла, що чоловік підійшов до неї на вулиці та попросив допомогти йому занести додому сумку, на що вона погодилась. Зайшовши до оселі, 61-річний киянин заштовхав її до кімнати та зачинив вхідні двері. Дівчина злякалась, забігла до ванної та одразу зателефонувала на спецлінію 102», – розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Серебряк.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку та перебував у стані сп’яніння. При перевірці прилад Драгер показав 2,4 проміле алкоголю.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Наразі районний суд вирішує питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.