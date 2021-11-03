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    З початку року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства

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    Жертвами домашнього насильства стають як жінки, так і чоловіки - З початку року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства
    Жертвами домашнього насильства стають як жінки, так і чоловіки
    Фото з відкритих джерел

    За жовтень до столичної поліції надійшло понад 3 тис. звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства

    З початку 2021 року до поліції Києва надійшло понад 17 тис. звернень стосовно домашнього насильства. До міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3517 постраждалих. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «Згідно зі зведеною статистикою, за 10 місяців у Києві зафіксовано понад 20 тис. звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. За жовтень до поліції надійшло 3087 звернень, а до Центру гендерної рівності – 257. Також із початку року послугами наших кімнат кризового реагування скористалися 186 осіб (4 чоловіки, 98 жінок та 84 дитини). У міському притулку за цей же період перебували 38 осіб», – розповіла Хонда.

    Заступниця голови КМДА також нагадала, що зараз місто продовжує розбудову мережі закладів, які покликані допомогти постраждалим від домашнього насильства. Зокрема, ведуться роботи зі створення нового міського притулку та розпочато ремонт у приміщенні, де з’явиться новий денний центр – заклад, який працюватиме як структурний підрозділ міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству і на базі якого функціонуватиме мобільна бригада допомоги постраждалим.

    Хонда також закликала не мовчати про випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства і одразу звертатися до уповноважених органів.

    Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри» за номером: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 із мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за номером: 102.

    Як повідомлялося, днями у соцмережі з'явилося відео, на якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліція відкрила провадження та встановила особи порушників.

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    Теги: Національна поліція України Київ домашнє насильство КМДА кияни
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    З початку року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства